В Тобольске на три месяца закрыли кафе за дым от мангала

СЕГОДНЯ 15:15 2019-03-21T15:23:04+03:00

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В Тобольске сотрудники регионального управления Роспотребнадзора закрыли кафе, расположенное на улице С.Ремезова, 114. Поводом к проверке заведения общепита стало обращение местного жителя.

В ходе посещения предприятия, принадлежащего Агаоглу Огузхан, специалисты выявили ряд нарушений требований СанПиН по оборудованию и содержанию помещений кафе, а также зафиксировали, что расстояния до жилых домов при приготовлении блюд на мангале не выдержано. Материалы дел были направлены в суд.

Тобольский городской суд признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности кафе на 90 суток, начиная с 12 марта 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU