Стало известно, когда в Тюмени появится центр спортивной гимнастики

СЕГОДНЯ 14:37 2019-03-21T14:44:00+03:00

Объект планируется сдать уже в 2020 году

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Стали известны подробности строительства центра спортивной гимнастики в Тюмени. Заявка на поиск подрядчика вчера, 20 марта, была размещена на сайт госзакупок.

Новый спортивный объект появится в квартале улиц Волочаевская-Таежная-Ватутина-Дружбы. Завершить строительство планируется в 2020 году. Общая площадь центра составит около 6 тыс. кв.м. Здание с переменным количеством этажей - от 1 до 4 будет состоять из нескольких блоков.

В первом блоке планируется обустроить спортзал с трансформируемыми (телескопическими) трибунами на 256 мест. Во втором блоке разместятся гардероб, комнаты персонала, буфет. На втором этаже блока будут запроектированы малый гимнастический зал и хореографии.

В третьем блоке здания разместятся душевые и раздевалки, помещение для силовой подготовки спортсменов. Четвертый блок отдадут под административную часть. Здесь будут работать - кабинет врача, кабинет экстренной помощи, а также разместятся помещения для судей, тренеров с душевой и просторный конференц-зал.

В главном управлении строительства Тюменской области также сообщили, что сейчас регионе продолжается строительство нескольких спортивных объектов. Так, в Тюмени продолжается строительство спортивного корпуса для школ №5, а в селах Ярково и Мальково идет возведение двух спортивных комплексов.

Не менее активно развивается и спортивная инфраструктура в Тобольске. Здесь продолжается возведение крытого ледового катка, а в ближайшее время на аукцион будет выставлен контракт на строительство спортивного корпуса для школы в 15 микрорайоне Тобольска.

ИСТОЧНИК KP.RU