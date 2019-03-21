Тюменский кефир, обогащенный йодом, появился на прилавках магазинов
Тюменские товаропроизводители активно осваивают новые виды полезной продукции, добавляю в свою линейку продукты, обогащенные полезными микроэлементами. Так, с сегодняшнего дня на прилавках магазинов тюменцы смогут встретить однопроцентный кефир, обогащенный йодом и селеном.
Новый вид продукции поставляет местный производитель - ООО «Молочный завод «Абсолют», сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области. Продукт обладает высоким оздоровительным эффектом и уникальными, защищает здоровье человека свойствами.
Помимо этого, предприятие запустило еще один вкусный и полезный продукт - молоко шоколадное. Известно, что какао вещества улучшают память, активизируют активность мозговых центров, тонизируют, повышают настроение и дарят заряд бодрости на целый день.
Производители уверены, что обе новинки найдут своих покупателей и будут пользоваться спросом у тюменцев.
ИСТОЧНИК KP.RU