Тюменский кефир, обогащенный йодом, появился на прилавках магазинов

СЕГОДНЯ 13:45 2019-03-21T13:47:16+03:00

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Тюменские товаропроизводители активно осваивают новые виды полезной продукции, добавляю в свою линейку продукты, обогащенные полезными микроэлементами. Так, с сегодняшнего дня на прилавках магазинов тюменцы смогут встретить однопроцентный кефир, обогащенный йодом и селеном.

Новый вид продукции поставляет местный производитель - ООО «Молочный завод «Абсолют», сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области. Продукт обладает высоким оздоровительным эффектом и уникальными, защищает здоровье человека свойствами.

Помимо этого, предприятие запустило еще один вкусный и полезный продукт - молоко шоколадное. Известно, что какао вещества улучшают память, активизируют активность мозговых центров, тонизируют, повышают настроение и дарят заряд бодрости на целый день.

Производители уверены, что обе новинки найдут своих покупателей и будут пользоваться спросом у тюменцев.

ИСТОЧНИК KP.RU