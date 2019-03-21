2019-03-21T12:17:42+03:00
Экономика

В Тюмени ищут подрядчика для строительства Центра спортивной гимнастики

Сумма контракта составляет свыше 442 миллионов рублей
Марина Васильева
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В Тюмени появится новый Центр спортивной гимнастике. Контракт на строительство объекта, накануне, 20 марта, появился на сайте государственных закупок.

Согласно заявке, заказчиком выступает управление капитального строительства региона. Сумма контракта за выполнение подрядных работ по строительству центра спортивной гимнастики в Тюмени составляет 442 550 230 рублей.

Источник финансирования - бюджет Тюменской области. Прием заявок стартовал накануне, 20 марта и завершится 8 апреля 2019. Аукцион пройдет 5 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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