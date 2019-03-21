В правительстве Тюменской области новое кадровое назначение

СЕГОДНЯ 11:47 2019-03-21T11:48:06+03:00

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В правительстве Тюменской области новые кадровые назначение. Заместителем директора департамента имущественных отношений Тюменской области стала Алена Ивлева. Соответствующее распоряжение принято в региональном правительстве 19 марта.

На своем посту Алена Ивлева заменит Владимира Третьякова. Чиновник покинул областное правительства в феврале, перейдя в администрацию города. В настоящее время он исполнят обязанности заместителя мэра Тюмени, курируя вопросы градостроительства и имущественных отношений.

Новый замдиректора департамента имущественных отношений уже приступила к своим обязанностям. Обновленная информация появилась и на сайте регионального правительства.

Ранее Алена Ивлева занимала должность начальника управления формирования областной собственности и госзакупок.

ИСТОЧНИК KP.RU