Мужчин Тюмени приглашают на профилактический осмотр
В субботу, 23 марта во всех поликлиниках Тюмени пройдет профилактическая акция «Доктор с вами». В кабинетах раннего выявления заболеваний с 9 до 15 часов будут ждать мужчин.
В этот день мужчинам 40 лет и старше проведут исследование крови на простатспецифический антиген (ПСА), ультразвуковое исследование органов малого таза по показаниям (с 18 лет). По результатам обследования всех проконсультирует врач-уролог.
Для участия в акции предварительная запись не требуется, отмечает департамент здравоохранения Тюменской области. Пациенты, которые прикреплены к тюменской больнице «Водников», могут обратиться в городские поликлиники №№ 1 и 8.
«Доктор с Вами» - это серия профилактических акций, направленных на предупреждение онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний. Мероприятия проводятся по субботам, чтобы работающее население имело возможность без предварительной записи пройти обследование.
ИСТОЧНИК KP.RU