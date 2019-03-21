2019-03-21T11:23:09+03:00
Здоровье

Мужчин Тюмени приглашают на профилактический осмотр

Акция «Доктор с вами» пройдет 23 марта во всех поликлиниках города
Марина Васильева
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Следующая акция пройдет в апреле и будет посвящена раннему выявлению онкологических заболеваний. Фото pixabay.comСледующая акция пройдет в апреле и будет посвящена раннему выявлению онкологических заболеваний. Фото pixabay.com
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В субботу, 23 марта во всех поликлиниках Тюмени пройдет профилактическая акция «Доктор с вами». В кабинетах раннего выявления заболеваний с 9 до 15 часов будут ждать мужчин.

В этот день мужчинам 40 лет и старше проведут исследование крови на простатспецифический антиген (ПСА), ультразвуковое исследование органов малого таза по показаниям (с 18 лет). По результатам обследования всех проконсультирует врач-уролог.

Для участия в акции предварительная запись не требуется, отмечает департамент здравоохранения Тюменской области. Пациенты, которые прикреплены к тюменской больнице «Водников», могут обратиться в городские поликлиники №№ 1 и 8.

«Доктор с Вами» - это серия профилактических акций, направленных на предупреждение онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний. Мероприятия проводятся по субботам, чтобы работающее население имело возможность без предварительной записи пройти обследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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