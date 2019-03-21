2019-03-21T11:25:43+03:00
Происшествия

Житель тюменской деревни заплатит 160 тысяч рублей за вылов осетра

Мужчине также предстоит 450 часов общественно полезных работ
Марина Васильева
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Фото pixabay.comФото pixabay.com
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Мировой судья судебного участка №1 Уватского судебного района Тюменской области вынес приговор в отношении 35-летнего жителя деревни Яр. Он признан виновным браконьерстве.

Согласно материалам уголовного дела, 27 ноября 2018 года житель деревни Яр дошел до села Алымка и там на 452 км реки Иртыш поставил ненаживную колющую снасть (самолов). Данный участок водного объекта не включен в перечень рыбопромысловых участков в Тюменской области.

На следующий день он пришел проверить улов, куда попался один сибирский осетр. Браконьера на месте преступления поймал государственный инспектор Нижнеобского территориального управления Росрыболовства, проводившей в этот момент рейд.

- Сибирский осетр занесен в Красную книгу РФ и его добыча повсеместна запрещена. Сибирскому осетру присвоена 2 категория статуса редкости, он относится к особо ценным видам рыб, - напомнили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве напомнили, что постановлением правительства значительно увеличена такса за незаконный вылов одного экземпляра сибирского осетра. Она составляет 160456 рублей за одного осетра независимо от его размера и веса.

Суд назначил подсудимому 450 часов бесплатных общественно полезных работ и взыскал с него 160456 рублей в счет возмещения ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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