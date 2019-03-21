2019-03-21T09:03:31+03:00
Происшествия

Тюменка нанесла удар пилкой, защищая возлюбленного

Обидчика с ранами на лице доставили в больницу
Марина Васильева
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Накануне, 20 марта, в дежурную часть отдела полиции № 5 Управления МВД России по Тюмени поступил вызов из медицинского учреждения. Сообщалось, что 48 – летний местный житель получил вред здоровью.

На адрес, где произошел инцидент, прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции. Сотрудники правопорядка установили, что в одной из квартир на улице 50 лет Октября приятели распивали спиртное. Между ними возник конфликт.

- Присутствующая сожительница одного из тюменцев заступилась за своего возлюбленного. Женщина достала из косметички пилочку для ногтей и нанесла несколько ударов по лицу оппоненту, - пояснили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Мужчина с ранами на лице вызвал мед работников, а подоспевшие стражи правопорядка задержали 39-летнюю ранее судимую подозреваемую. У женщины обнаружили и изъяли пилку, которой она нанесла вред здоровью потерпевшему.

В настоящее время в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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