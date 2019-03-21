Тюменка нанесла удар пилкой, защищая возлюбленного
Накануне, 20 марта, в дежурную часть отдела полиции № 5 Управления МВД России по Тюмени поступил вызов из медицинского учреждения. Сообщалось, что 48 – летний местный житель получил вред здоровью.
На адрес, где произошел инцидент, прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции. Сотрудники правопорядка установили, что в одной из квартир на улице 50 лет Октября приятели распивали спиртное. Между ними возник конфликт.
- Присутствующая сожительница одного из тюменцев заступилась за своего возлюбленного. Женщина достала из косметички пилочку для ногтей и нанесла несколько ударов по лицу оппоненту, - пояснили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Мужчина с ранами на лице вызвал мед работников, а подоспевшие стражи правопорядка задержали 39-летнюю ранее судимую подозреваемую. У женщины обнаружили и изъяли пилку, которой она нанесла вред здоровью потерпевшему.
В настоящее время в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU