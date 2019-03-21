В Тюмени изменится схема движения маршрута № 79

СЕГОДНЯ 08:27 2019-03-21T09:06:11+03:00

С 30 марта автобус не будет останавливаться в двух районах

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В Тюмени изменится схема движения и расписание муниципального маршрута № 79 «мкр. Восточный – ЖК «Москва». С 30 марта автобусы перестанут останавливаться на промежуточных пунктах.

Так, из схемы движения исключается остановки в сторону Червишевского тракта: «ул. Калинина» (после кольца) и «ул. Рабочая», а также в сторону ул. Пархоменко: «ул. Рабочая» и «ул. Молодогвардейцев».

Параллельно в схеме появятся новые промежуточные остановочные пункты «ул. Калинина», «Городская поликлиника № 5» в сторону ул. Магнитогорской, «ул. Магнитогорская», «ул. Транспортная», «ул. Пархоменко», «Гимназия № 49», по пути следования в сторону Червишевского тракта.

Кроме того, на время работ по улице Амурской из схемы движения маршрута № 79 исключается остановочный пункт «ул. Восстания».

Пассажиры могут узнать расписание общественного транспорта в соответствующем разделе на сайте, а также в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт» и по бесплатному телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

ИСТОЧНИК KP.RU