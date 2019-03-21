Сбербанк приглашает тюменцев в «Ипотечный супермаркет»

СЕГОДНЯ 08:03 2019-03-21T08:04:51+03:00

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Сбербанк приглашает жителей и гостей Тюмени на мероприятие «Ипотечный супермаркет», которое состоится 23 марта 2019 года в офисах банка по следующим адресам: г. Тюмень, ул. Республики, д. 146/2 с 09:30 до 15:30, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 46 с 09:00 до 18:00.

Участники мероприятия смогут познакомиться с актуальными предложениями на рынке жилья от агентств недвижимости: «Сова», «Надежный выбор», «Реком недвижимость», «Страйк», «Адвекс-т», «Арион» и «Юнидом».

- Оформить заявку на ипотечный кредит Сбербанка клиенты могут в любое удобное время, не выходя из дома, на сайте ДомКлик. А для тех, кто уже имеет одобренную ипотеку и ищет недвижимость, Сбербанк проводит мероприятие «Ипотечный супермаркет». В течение дня сразу в двух офисах банка клиенты смогут получить консультацию специалистов банка по жилищному кредитованию и познакомиться с актуальными предложениями на рынке жилья от ведущих агентств недвижимости Тюмени, – комментирует начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Тюменского отделения Сбербанка Оксана Губко.

ИСТОЧНИК KP.RU