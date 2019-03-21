2019-03-21T07:38:56+03:00
Общество

В районах Тюменской области проходят уроки дорожной безопасности

В преддверии каникул их проводят главы муниципалитетов и депутаты
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Фото пресс-службы Госавтоинспекции Тюменской областиФото пресс-службы Госавтоинспекции Тюменской области
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Глава Нижнетавдинского района Тюменской области Валерий Борисов и депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова организовали открытый урок дорожной безопасности на одной из центральных магистралей поселка Нижняя Тавда. Они провели учащихся школы по маршруту безопасности.

Руководитель района перевел школьников через два пешеходных перехода: регулируемый светофором и нерегулируемый. Он объяснил какие меры безопасности нужно предпринять на каждом из переходов, чтобы избежать ДТП.

Депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова, мама троих детей, рассказала, об ошибках, которые дети допускают при переходе дороги из-за невнимательности, недооценки опасности и спешки. Она обратилась с призывом к родителям беречь детей, перевозя их в автомобилях.

- Особенно приятно, что сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области смогли поучаствовать в нашем профориентационном проекте «Конструктория PRO”, рассказав старшеклассникам Нижней Тавды о профессиях, связанных с безопасностью граждан и ответив на многочисленные вопросы ребят, - добавила Елена Кашкарова.

Всего, в массовых уроках дорожной безопасности в Нижнетавдинских школах приняли участие более 500 детей. В преддверии весенних каникул школьники обратились к водителям для трансляции на телевидении и в социальных сетях, обратив внимание взрослых на необходимость снижения скорости и предоставления преимущества юным пешеходам на пешеходных переходах.

Коллективные фото с плакатами #ПравильныйПример, призывающие родителей заботиться о дорожной безопасности детей, будут размещены на сайте муниципалитета и в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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