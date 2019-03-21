Тюменские автоинспекторы задержали подозреваемого в двойном убийстве

СЕГОДНЯ 07:03 2019-03-21T07:03:48+03:00

Внимание сотрудников ГИБДД привлек водитель с раной на лице

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Стали известны подробности задержания тюменца, подозреваемого в убийстве, которое произошло 19 марта в Тюменском районе у деревни «Пышма». Оперативно поймать преступника помогли инспекторы полка ДПС ГИБДД.

Автоинспекторам, несущим службу в ту злополучную ночь, поступила ориентировка о задержании белого автомобиля. Сообщалось, что на машине может передвигаться человек, застреливший мужчину и женщину в лесу. Последней удалось выжить.

Наряд ДПС оперативно выдвинулся на Старотобольский тракт, приняв решение останавливать все белые автомобили, движущиеся им навстречу, пояснили в Госавтоинспекция Тюменской области.

Водителем второй по счету машины оказался человек с раной на лице. Это вызвало подозрения. В багажнике его автомобиля находилось оружие и испачканная кровью одежда.

- Автоинспекторы, задерживая человека, подозреваемого в совершении тяжкого преступления, действовали профессионально и грамотно, - отметил командир полка ДПС ГИБДД Дмитрий Антохин.

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ИСТОЧНИК KP.RU