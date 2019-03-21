2019-03-21T06:20:25+03:00
Общество

В районе Тюменского индустриального университета отключат светофор

С 9 до 16 часов на улице Луначарского пройдут плановые работы
Марина Васильева
Поделиться:
Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
Изменить размер текста:

Сегодня, 21 марта, в Тюмени погаснет светофор в районе Тюменского индустриального университета. Отключение объекта связано с плановыми работами на сетях.

Светофор на улице Луначарского и ТИУ прекратит свою работу в 9 часов утра. Обратно его включить планируется не позднее 16 часов.

- Пользователям автомобильных дорог следует принять информацию к сведению и учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города, а также соблюдать требования дорожных знаков, - отметили в МКУ «Тюменьгортранс».

В транспортном предприятии отметили, что подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35 или на сайте http://tgt72.ru/.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В районах Тюменской области проходят уроки дорожной безопасности
Тюменские автоинспекторы задержали подозреваемого в двойном убийстве
Погода в Тюмени 21 марта: становится теплее
Медаль Петра Ершова учредят в Тюменской области
Афериста, обогатившегося за счет любителей корейских авто, осудят в Тюмени
В Тюмени изменят схему движения на пересечении улиц Престольной и Уездной
Элитный долгострой в центре Тюмени признали самовольной постройкой
1660 новых контейнеров для мусора дополнительно установят в Тюменской области
В Тюменском технопарке обсудят разработки в сфере технологий искусственного интеллекта
Более 900 жителей Тюменской области сдадут ЕГЭ досрочно
В Тюменской области на заседании Экспертного совета рассмотрят 11 инвестпроектов
Гастрабайтер на улице отнял смартфон у студента тюменского вуза
В Голышмановском районе появится «соляная пещера»