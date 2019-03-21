В районе Тюменского индустриального университета отключат светофор

СЕГОДНЯ 06:17 2019-03-21T06:20:25+03:00

С 9 до 16 часов на улице Луначарского пройдут плановые работы

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Сегодня, 21 марта, в Тюмени погаснет светофор в районе Тюменского индустриального университета. Отключение объекта связано с плановыми работами на сетях.

Светофор на улице Луначарского и ТИУ прекратит свою работу в 9 часов утра. Обратно его включить планируется не позднее 16 часов.

- Пользователям автомобильных дорог следует принять информацию к сведению и учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города, а также соблюдать требования дорожных знаков, - отметили в МКУ «Тюменьгортранс».

В транспортном предприятии отметили, что подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35 или на сайте http://tgt72.ru/.

ИСТОЧНИК KP.RU