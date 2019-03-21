2019-03-21T06:11:53+03:00
Общество

Погода в Тюмени 21 марта: становится теплее

Это день весеннего равноденствия
Марина Васильева
Поделиться:
В течение дня синоптики прогнозируют южный, юго-западный ветерВ течение дня синоптики прогнозируют южный, юго-западный ветерФото: Лидия Шумкова
Изменить размер текста:

Сегодня, 21 марта, в Тюмени утром ожидается -7 градусов, днем +3-+4 тепла. К вечеру столбик термометра опустится до 0 градусов, ночью -3 градуса. В течение дня синоптики прогнозируют южный, юго-западный ветер 2,4-2,8 м/c, без осадков.

21 марта в народном календаре почитается память преподобных Лазаря и Афанасия Мурманских. Это день весеннего равноденствия. Ночь и день сравнялись по продолжительности. В северном полушарии начинается весна, а в южном - осень. Эта дата считается астрономическим днем рождения весны.

Периоды равноденствия отличаются сильными ветрами и бурями. Если в этот день из тёплых краев возвращается жаворонок, то следует ждать тёплую весну. Если облака высоко и плывут по небу быстро, значит погода будет доброй.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В районах Тюменской области проходят уроки дорожной безопасности
Тюменские автоинспекторы задержали подозреваемого в двойном убийстве
В районе Тюменского индустриального университета отключат светофор
Медаль Петра Ершова учредят в Тюменской области
Афериста, обогатившегося за счет любителей корейских авто, осудят в Тюмени
В Тюмени изменят схему движения на пересечении улиц Престольной и Уездной
Элитный долгострой в центре Тюмени признали самовольной постройкой
1660 новых контейнеров для мусора дополнительно установят в Тюменской области
В Тюменском технопарке обсудят разработки в сфере технологий искусственного интеллекта
Более 900 жителей Тюменской области сдадут ЕГЭ досрочно
В Тюменской области на заседании Экспертного совета рассмотрят 11 инвестпроектов
Гастрабайтер на улице отнял смартфон у студента тюменского вуза
В Голышмановском районе появится «соляная пещера»