Погода в Тюмени 21 марта: становится теплее

СЕГОДНЯ 05:43 2019-03-21T06:11:53+03:00

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Сегодня, 21 марта, в Тюмени утром ожидается -7 градусов, днем +3-+4 тепла. К вечеру столбик термометра опустится до 0 градусов, ночью -3 градуса. В течение дня синоптики прогнозируют южный, юго-западный ветер 2,4-2,8 м/c, без осадков.

21 марта в народном календаре почитается память преподобных Лазаря и Афанасия Мурманских. Это день весеннего равноденствия. Ночь и день сравнялись по продолжительности. В северном полушарии начинается весна, а в южном - осень. Эта дата считается астрономическим днем рождения весны.

Периоды равноденствия отличаются сильными ветрами и бурями. Если в этот день из тёплых краев возвращается жаворонок, то следует ждать тёплую весну. Если облака высоко и плывут по небу быстро, значит погода будет доброй.

ИСТОЧНИК KP.RU