Медаль Петра Ершова учредят в Тюменской области

СЕГОДНЯ 15:49 2019-03-20T15:49:21+03:00

Награда будет вручаться за достижения в литературной и просветительской деятельности

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В Ишиме состоялся круглый стол по проведению «Ершовских дней». Участники определили дату проведения фестиваля, а также приняли решение об учреждении высокой награды Тюменской области.

Заседание состоялось под председательством главы города Федора Шишкина, первого заместителя председателя Тюменской областной Думы Андрея Артюхова и советника губернатора Александра Новопашина. В мероприятии также приняли участие председатель Тюменского регионального отделения Союза писателей России Леонид Иванов, сотрудники Ишимского музейного комплекса и представители общественности и бизнеса.

Участники встречи решили провести фестиваль «Ершовские дни» и торжественную церемонию награждения победителей XIV Международной литературной премии им. П.П. Ершова — с 7 по 9 июня. Они также инициировали создание медали имени Петра Павловича Ершова.

Так, по мнению представителей ишимского музея, награда должна иметь высокий статус и вручаться за особые достижения в литературной, просветительской и педагогической деятельности. Фёдор Шишкин поручил сформировать рабочую группу и разработать положение о медали.

Традиционно на международную литературную премию за произведения для детей и юношества в Ишим приедут лауреаты и победители из разных городов России, отметили в региональном отделении партии «Единая Россиия». Изюминкой праздничных выходных должен стать фестиваль народной культуры «Иванушка Петрович». Рассматривается возможность проведения этого мероприятия с участием Российского центра «Играй, гармонь» им. Геннадия Заволокина.

Новшеством «ершовских дней» также станет ишимский вернисаж в Первомайском сквере «Краски лета» и книжный фестиваль на Коркинской площади. В городе начата подготовка к большому фестивалю народной культуры «Безруковский форпост» на родине сказочника в селе Ершово.

ИСТОЧНИК KP.RU