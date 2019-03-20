Афериста, обогатившегося за счет любителей корейских авто, осудят в Тюмени

СЕГОДНЯ 15:31 2019-03-20T15:31:37+03:00

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В Тюмени будет судить 35-летнего уроженца Амурской области за мошенничество. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и передала представителям фемиды.

Согласно данным следствия, мужчина, проживая в Москве, в 2014-2016 годах, на популярном интернет-сервисе размещал объявления продаже автомобилей под заказ из Кореи. Однако на полученные от клиентов деньги транспортные средств не приобретались.

- От действий афериста пострадали три человека из Тюменской и Оренбургской областей, Республики Крым. Общая сумма причиненного им ущерба составила более 2 млн. рубле, - пояснили в прокуратуре Тюменской области.

Позже, летом 2018 года обвиняемый обманул жителя Республики Бурятия, пообещав ему поставить автозапчасти. В сентябре мошенника удалось задержать и заключить под стражу.

Материалы уголовного дела рассмотрит Центральный районный суд Тюмени. Дельцу грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU