В Тюмени изменят схему движения на пересечении улиц Престольной и Уездной

СЕГОДНЯ 15:03 2019-03-20T15:12:50+03:00

Меры приняты для предотвращения заторов из-за ремонта на дороге Р-254 «Иртыш»

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В Тюмени изменится схема организации дорожного движения на пересечении улиц Престольной и Уездной. С 10 апреля главной дорогой будет считаться улица Престольная.

Решение принято для предотвращения затора транспортных средств на автомобильной дороге федерального значения Р-254 «Иртыш», где в ближайшее время начнутся ремонтные дороги.

Соответствующий протокол был подписан комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения при управе Калининского административного округа администрации города Тюмени от 28 февраля 2019 года.

Напомним, на этот год запланирован ремонт участка автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск. Компания, победившая в конкурсе, займется обустройством подъезда к областному центру.

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ИСТОЧНИК KP.RU