Свыше 1600 контейнеров для сбора мусора дополнительно установят в Тюменской области

СЕГОДНЯ 14:08 2019-03-20T14:11:04+03:00

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Более 1,5 тысяч емкостей для сбора мусора должны поступить в Тюменскую область во втором квартале 2019 года. Региональный оператор по обращению с ТКО объявил аукцион на поставку передвижных пластиковых и стационарных металлических контейнеров.

Согласно заявке, планируется закупить 1100 пластиковых контейнеров европейского образца, объемом 1,1 м³ и 560 железных баков, объемом 0,75 м³. Они буду установлены в населенных пунктах юга области. Контейнеры отличаются сверхпрочной конструкцией, устойчивы к перепадам температур и погодным условиям, а также отвечают современным экологическим нормам.

- Активная комплексная работа по переходу на новую систему обращения с отходами ведется регоператором с начала года. Так, например, в Заводоуковском и Исетском районах появились баки в тех населенных пунктах, где раньше мусор жители либо сами вывозили на свалку, либо был организован мешочный сбор, пояснил генеральный директор ООО «ТЭО» Константин Фрумкин.

Всего на территории области в настоящее время работают порядка 140 единиц различной спецтехники. Отходы с контейнерных площадок на завод и полигоны следует по специально разработанным маршрутам.

ИСТОЧНИК KP.RU