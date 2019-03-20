В Тюменском технопарке обсудят разработки в сфере технологий искусственного интеллекта

СЕГОДНЯ 13:30 2019-03-20T13:30:10+03:00

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Дискуссия под названием «Нейротехнологии – ключевой фактор наступающего технологического уклада. Как создать новую отрасль региональной экономики?» развернётся 21 марта в рамках открытия пространства коллективной работы «Точка кипения» в Тюменском технопарке. В мероприятии примут участие главный врач тюменского Федерального центра нейрохирургии Альберт Суфианов, гендиректор ООО «ОКАС» Вадим Филиппов и руководитель направления по работе с партнерами Отраслевого союза «НейроНет» Дмитрий Орлов.

Участники дискуссии планируют обсудить современное состояние исследований мозга, разработок в сфере технологий искусственного интеллекта, прикладные направления использования нейротехнологий, предпосылки и перспективы развития отрасли нейротехнологий в Тюменской области и многое другое. Также запланировано подписание соглашения о сотрудничестве между Федеральным центром нейрохирургиии и ООО «ОКАС» по вопросу о создании интеллектуальной нейросетевой системы автоматизированной диагностики опухолей центральной нервной системы.

Стоит отметить, что нейросетевые технологии искусственного интеллекта признаны одной из сквозных технологий грядущего нового технологического уклада и формирующегося цифрового общества.

- Стратегии развития технологий искусственного интеллекта, нейротехнологий сегодня приняты и реализуются крупными международными корпорациями, национальными правительствами развитых стран. Президентом РФ также поставлена амбициозная задача: Россия должна занять лидирующие позиции по уровню развития технологий искусственного интеллекта, для чего к середине 2019 года будет разработана и принята стратегия развития искусственного интеллекта в Российской Федерации, - рассказали организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU