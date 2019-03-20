Более 900 жителей Тюменской области сдадут ЕГЭ досрочно

СЕГОДНЯ 13:23 2019-03-20T13:37:31+03:00

Это выпускники прошлых лет, планирующие поступить в вузы в этом году

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Сегодня по всей России стартует досрочный период сдачи ЕГЭ. В тюменской области экзамены напишут свыше 900 человек – это выпускники прошлых лет, пожелавшие поступить в вузы в этом году. Им предстоит сдать порядка 600 экзаменов.

Первыми экзаменами станут литература и география. Вторым по счету идет русский язык. Его напишут 22 марта. А уже 25 марта участникам досрочной волны предстоит писать ЕГЭ по химии и истории. 29 марта состоится экзамен по математике.

В случае, если у участника ЕГЭ в один день совпадают несколько предметов, у него есть право сдать один из экзаменов в резервный день. Досрочная волна сдачи экзаменов продлится до 10 апреля. Кстати, принять в ней участие могут и выпускники этого года, кто уважительной причине не смогут принять участие в основной экзаменационной волне.

- Все экзаменационные пункты используют технологию печати материалов для участников ЕГЭ в аудиториях. Это обеспечивает информационную безопасность единого государственного экзамена и исключает возможность влияния человеческого фактора, - пояснил начальник центра оценки качества образования Тюменского областного государственного института развития регионального образования Сергей Лунев.

ИСТОЧНИК KP.RU