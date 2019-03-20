2019-03-20T12:47:36+03:00
Экономика

В Тюменской области на заседании Экспертного совета рассмотрят 11 инвестпроектов

Общий объем инвестиций составляет 540,76 млн рублей
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Тюменской области на заседании Экспертного совета рассмотрят 11 инвестпроектовВ Тюменской области на заседании Экспертного совета рассмотрят 11 инвестпроектовФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

На площадке «Инвестиционного агентства Тюменской области» сегодня, 20 марта, проходит очередное заседание Экспертного совета. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, здесь рассматривают 11 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 540,76 млн рублей. Благодаря реализации этого проекта в регионе появится 45 новых рабочих мест.

В заседании Экспертного совета принимают участие предприниматели из Тюмени, Тобольска, Голышмановского городского округа, Нижнетавдинского и Тюменского муниципальных районов. В состав Экспертного совета вошли представители «Инвестиционного агентства Тюменской области», органов исполнительной власти, администраций муниципальных образований, общественных и кредитных организаций. Главной задачей Экспертного совета является обеспечение принципа открытости и объективности государственной поддержки реализации инвестиционных проектов, сопровождаемых Инвестиционным агентством.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что компания «Фратрил» получила поддержку для реализации проекта «Технология производства древесно-песчано-полимерного композита (ДППК)». Разработка стала одним из четырёх проектов, получивших статус резидента бизнес-инкубатора Тюменского технопарка.

Технология предусматривает переработку вторичного сырья, песка и введение в состав отходов древесины (опилок). В результате получаемое сырье - ДППК обладает различными свойствами: высокой степенью адгезии к краскам, цементным растворам и клеям, а также позволяет решить проблемы полимерно-песчаного и древесно-полимерного композита, связанные с низкой адгезией. Это актуально при монтаже и эксплуатации изделий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюменском технопарке обсудят разработки в сфере технологий искусственного интеллекта
Более 900 жителей Тюменской области сдадут ЕГЭ досрочно
Гастрабайтер на улице отнял смартфон у студента тюменского вуза
В Голышмановском районе появится «соляная пещера»
В трех школах Тюменской области продолжается карантин
Определился подрядчик по ремонту тюменского участка федеральной трассы
В Тюменской области снижается доля заболевших туберкулезом
Владимир Путин отметил заслуги начальника тюменской полиции
Более 200 юных тюменцев сразятся за медали первенства по греко-римской борьбе
Кредиты для бизнеса под 8,5% годовых от СТРОЙЛЕСБАНКА
Тюменское отделение Сбербанка подвело итоги работы в 2018 году
В Тюменском районе мужчина расправился с другом, не желая возвращать долг
Учреждения спорта Тюмени презентуют программы летнего отдыха
Тюменцы открыли футбольный сезон в Гилевской роще
В трех районах Тюмени на несколько часов погаснут светофоры
Погода в Тюмени 20 марта: ожидается солнечный день
В Тюменской области пройдёт «День открытых дверей для предпринимателей»
В Нижней Тавде прошла вторая профориентационная игротека «Конструктория PRO”
В Уватском районе будут судить водителя за смертельное ДТП
В школах Тюменской области стартовал цикл образовательных игр по интернет-безопасности
За 2019 год в тюменской агломерации отремонтируют около 500 км дорог
В Тюмени простятся с почетным председателем совета ветеранов Юрием Луковским
Сбербанк отмечает Международный день клиента
Тюменцы смогут посмотреть всероссийские зимние сельские игры в прямом эфире