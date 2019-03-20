В Тюменской области на заседании Экспертного совета рассмотрят 11 инвестпроектов

СЕГОДНЯ 12:47 2019-03-20T12:47:36+03:00

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На площадке «Инвестиционного агентства Тюменской области» сегодня, 20 марта, проходит очередное заседание Экспертного совета. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, здесь рассматривают 11 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 540,76 млн рублей. Благодаря реализации этого проекта в регионе появится 45 новых рабочих мест.

В заседании Экспертного совета принимают участие предприниматели из Тюмени, Тобольска, Голышмановского городского округа, Нижнетавдинского и Тюменского муниципальных районов. В состав Экспертного совета вошли представители «Инвестиционного агентства Тюменской области», органов исполнительной власти, администраций муниципальных образований, общественных и кредитных организаций. Главной задачей Экспертного совета является обеспечение принципа открытости и объективности государственной поддержки реализации инвестиционных проектов, сопровождаемых Инвестиционным агентством.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что компания «Фратрил» получила поддержку для реализации проекта «Технология производства древесно-песчано-полимерного композита (ДППК)». Разработка стала одним из четырёх проектов, получивших статус резидента бизнес-инкубатора Тюменского технопарка.

Технология предусматривает переработку вторичного сырья, песка и введение в состав отходов древесины (опилок). В результате получаемое сырье - ДППК обладает различными свойствами: высокой степенью адгезии к краскам, цементным растворам и клеям, а также позволяет решить проблемы полимерно-песчаного и древесно-полимерного композита, связанные с низкой адгезией. Это актуально при монтаже и эксплуатации изделий.

ИСТОЧНИК KP.RU