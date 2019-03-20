2019-03-20T12:51:37+03:00
Происшествия

Гастрабайтер на улице отнял смартфон у студента тюменского вуза

Полицейские раскрыли преступление по горячим следам
Марина Васильева
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Фото pixabay.comФото pixabay.com
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Тюменским полицейским удалось оперативно раскрыть кражу сотового телефона. Сообщение о грабеже поступило в отдел полиции №5 областного накануне, 19 марта.

Молодой человек, студент одного из ВУЗов Тюмени рассказал, что, когда возвращался домой у него отняли сотовый телефон. Подозреваемый сначала окликнул его, затем потребовал дать смартфон. На отказ – выхватил гаджет и убежал.

- Подозреваемым оказался 39-летний мужчина. Его удалось задержать на съемной квартире, где он проживал. Фигурант уголовного дела является уроженцем соседнего государства, а временная регистрация по месту жительства на территории РФ у него закончилась, - пояснили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В настоящее время подозреваемый задержан. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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