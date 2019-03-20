2019-03-20T12:36:40+03:00
Экономика

В Голышмановском районе появится «соляная пещера»

Галокамера расположится в зоне отдыха с бассейном и сауной
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Голышмановском районе появится «соляная пещера»В Голышмановском районе появится «соляная пещера»Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Голышманово в апреле 2019 года начнёт работу зона отдыха, бассейн с сауной и галокамера. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, проект реализует компания «ГПС» при финансовой поддержке регионального «Фонда микрофинансирования».

Галокамера – специальное помещение с микроклиматом соляной пещеры, при посещении которой на организм оказывается лечебное воздействие. Основные показания к посещению «пещеры»: заболевания органов дыхания, бронхиальные заболевания в стадии ремиссии, лор-патологии у часто болеющих детей. Также посетить галокамеру рекомендуется всем, для повышения общего иммунитета.

По словам директора ООО «ГПС» Сергея Ильяшова, для обустройства стен и пола помещения понадобилось более 2,5 тонн соли.

- Основной лечебный эффект будет достигаться благодаря галогенератору, который распыляет частицы соли в воздух. Одновременно посетить соляную пещеру смогут до 10 человек, - отметил Сергей.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала об открывшемся в Голышманово Центре диагностики профессиональных компетенций «StartПрофи», на базе предприятия «Тюменские молочные фермы» (группа компаний «Дамате»). StartПрофи — это результат совместной проектной деятельности Голышмановского агропромышленного колледжа, Государственного аграрного университета Северного Зауралья и предприятия «Тюменские молочные фермы». Благодаря новому центру можно будет проводить диагностику профессиональных компетенций и студентов аграрного колледжа, и работников предприятия. По итогам диагностики специалисты смогут получить необходимые для работы навыки благодаря краткосрочным программам, которые разрабатывает и реализует Голышмановский агропромышленный колледж.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюменском технопарке обсудят разработки в сфере технологий искусственного интеллекта
Более 900 жителей Тюменской области сдадут ЕГЭ досрочно
В Тюменской области на заседании Экспертного совета рассмотрят 11 инвестпроектов
Гастрабайтер на улице отнял смартфон у студента тюменского вуза
В трех школах Тюменской области продолжается карантин
Определился подрядчик по ремонту тюменского участка федеральной трассы
В Тюменской области снижается доля заболевших туберкулезом
Владимир Путин отметил заслуги начальника тюменской полиции
Более 200 юных тюменцев сразятся за медали первенства по греко-римской борьбе
Кредиты для бизнеса под 8,5% годовых от СТРОЙЛЕСБАНКА
Тюменское отделение Сбербанка подвело итоги работы в 2018 году
В Тюменском районе мужчина расправился с другом, не желая возвращать долг
Учреждения спорта Тюмени презентуют программы летнего отдыха
Тюменцы открыли футбольный сезон в Гилевской роще
В трех районах Тюмени на несколько часов погаснут светофоры
Погода в Тюмени 20 марта: ожидается солнечный день
В Тюменской области пройдёт «День открытых дверей для предпринимателей»
В Нижней Тавде прошла вторая профориентационная игротека «Конструктория PRO”
В Уватском районе будут судить водителя за смертельное ДТП
В школах Тюменской области стартовал цикл образовательных игр по интернет-безопасности
За 2019 год в тюменской агломерации отремонтируют около 500 км дорог
В Тюмени простятся с почетным председателем совета ветеранов Юрием Луковским
Сбербанк отмечает Международный день клиента
Тюменцы смогут посмотреть всероссийские зимние сельские игры в прямом эфире