В Голышмановском районе появится «соляная пещера»

СЕГОДНЯ 12:36 2019-03-20T12:36:40+03:00

Галокамера расположится в зоне отдыха с бассейном и сауной

Изменить размер текста: A A

В Голышманово в апреле 2019 года начнёт работу зона отдыха, бассейн с сауной и галокамера. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, проект реализует компания «ГПС» при финансовой поддержке регионального «Фонда микрофинансирования».

Галокамера – специальное помещение с микроклиматом соляной пещеры, при посещении которой на организм оказывается лечебное воздействие. Основные показания к посещению «пещеры»: заболевания органов дыхания, бронхиальные заболевания в стадии ремиссии, лор-патологии у часто болеющих детей. Также посетить галокамеру рекомендуется всем, для повышения общего иммунитета.

По словам директора ООО «ГПС» Сергея Ильяшова, для обустройства стен и пола помещения понадобилось более 2,5 тонн соли.

- Основной лечебный эффект будет достигаться благодаря галогенератору, который распыляет частицы соли в воздух. Одновременно посетить соляную пещеру смогут до 10 человек, - отметил Сергей.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала об открывшемся в Голышманово Центре диагностики профессиональных компетенций «StartПрофи», на базе предприятия «Тюменские молочные фермы» (группа компаний «Дамате»). StartПрофи — это результат совместной проектной деятельности Голышмановского агропромышленного колледжа, Государственного аграрного университета Северного Зауралья и предприятия «Тюменские молочные фермы». Благодаря новому центру можно будет проводить диагностику профессиональных компетенций и студентов аграрного колледжа, и работников предприятия. По итогам диагностики специалисты смогут получить необходимые для работы навыки благодаря краткосрочным программам, которые разрабатывает и реализует Голышмановский агропромышленный колледж.

ИСТОЧНИК KP.RU