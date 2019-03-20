В трех школах Тюменской области продолжается карантин

СЕГОДНЯ 12:10 2019-03-20T12:15:52+03:00

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В Тюменской области снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом. На 11-й неделе с 11 по 17 марта показатель эпидемического порога упал на 21%.

Вместе с тем, продолжается разобщение в общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования. Так, полностью приостановлен учебный процесс в 3 школах и 7 детских садах. Частично приостановлен учебный процесс в 4 школах и одним детском саду.

- По данным вирусологического мониторинга у больных выделялись вирусы гриппа и вирусы не гриппозной этиологии, - отметили в региональном управлении Роспотребнадзора. В ведомстве напомнили, что лучшей защитой от гриппа является иммунизация.

При подготовке к предстоящему эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ было привито против гриппа 700 916 человек – 47% от численности населения региона, в том числе за счет средств работодателей привито более 35 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU