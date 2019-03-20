2019-03-20T12:02:32+03:00
Общество

Определился подрядчик по ремонту тюменского участка федеральной трассы

Обустройством подъезда к Тюмени займется Тульская компания
Марина Васильева
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В Тюменской области определились с подрядчиком, который выполнить ремонт небольшого участка автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск. Компании, победившая в конкурсе, займется обустройством подъезда к областному центру.

Контракт с начальной стоимостью 171 млн 328,7 тыс. рублей достался компании из Тульской области, следует из информации, опубликованной на сайте госзакупок. ООО «С-ДСУ 111» предстоит отремонтировать участок федеральной дороги на отрезке 140-150 км – подъезд к городу Тюмени.

Заказчиком контракта выступает федеральное управление автомобильных дорог. Работы, которые планируется начать с момента заключения контракта, финансируются из федерального бюджета. Подрядчик обязуется завершить ремонт дороги не позднее 20 октября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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