2019-03-20T11:04:51+03:00
Здоровье

В Тюменской области снижается доля заболевших туберкулезом

В группе риска ВИЧ-инфицированные пациенты
Марина Васильева
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Фото пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской областиФото пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области
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На территории Тюменской области сохраняется тенденция снижения заболеваемости туберкулезом. За 2018 год в регионе было выявлено 1033 пациента с активными формами туберкулеза, из них 904 человека среди местных жителей.

Как отметила главный врач ГБУЗ ТО «Областной противотуберкулезный диспансер», главный внештатный фтизиатр департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Пирогова, в число заболевши попали 76 человек, находящиеся в учреждениях УФСИН, 8 лиц, не имеющих российского гражданства, 16 пациентов - жители других территорий.

Еще 21 случай заболевания выявлен среди лиц без определенного места жительства, восьмерым диагноз установлен посмертно. Заболеваемость составила 68,5 на 100 тыс. населения. По сравнению с 2017 годом показатель снизился на 4,7%.

- Одной из основных причин медленного снижения уровня заболеваемости, является высокая распространенность туберкулеза среди ВИЧ-инфицированных. За 2018 год среди всех выявленных больных с активной формой туберкулеза доля ВИЧ-инфицированных лиц составила 37,4%, - пояснила Наталья Пирогова.

По ее словам, главная задача врачей-фтизиатров – предотвратить распространение туберкулезной палочки. В настоящее время разработаны и используются самые новейшие методы диагностики, включая генетические методы исследования.

Но основными ранними методами выявления туберкулеза по-прежнему остаются у детей реакция Манту, Диаскинтест, а у взрослых – флюорография.

ИСТОЧНИК KP.RU

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