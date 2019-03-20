Владимир Путин отметил заслуги начальника тюменской полиции

СЕГОДНЯ 10:15 2019-03-20T10:17:05+03:00

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Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с финалистами конкурса «Лидеры России». В ходе мероприятия глав государства отметил достижения начальника тюменской полиции Петра Вагина, добавив, что его успех на конкурсе управленцев является «большим подарком» для ведомства.

Представитель Тюменской области рассказал президенту, что начал с оперуполномоченного и проработал в системе оперативной работы дел 17 лет, дослужившись до подполковника. Сейчас в подчинении Петра Вагина 2100 человек. Знания, полученные на конкурсе, он планирует транслировать на личный состав.

- В конкурсе многому научился и отметил для себя форматы работы, которые можно много использовать. В частности, мастер-классы для развития и команды, приглашать известных управленцев для образования и сплочения сильного профессионального сообщества, - поделился мнение Петр Вагин.

По его словам, в конкурсе для него самым сложным стало то, что он привык работать в вертикальной власти, когда все равно руководитель и подчиненный. На конкурсе оказались все руководители. Требовалось найти с ними общее решение, договориться. Но победа в конкурсе свидетельство того, что все получилось.

ИСТОЧНИК KP.RU