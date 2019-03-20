2019-03-20T09:24:15+03:00
Спорт

Более 200 юных тюменцев сразятся за медали первенства по греко-римской борьбе

Городской турнир имени Юрия Тучина пройдет 23-24 марта
Марина Васильева
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Фото пресс-службы департамента по спорту и молодежной политики администрации городаФото пресс-службы департамента по спорту и молодежной политики администрации города
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В эти выходные, 23 и 24 марта в спортивном зале «Строймаш» ДЮСШ «Прибой» пройдет открытое первенство общеобразовательных учреждений города Тюмени по греко-римской борьбе среди юношейю Турнир посвятят памяти основателя греко-римской борьбы в городе Тюмени Юрия Михайловича Тучина.

В соревнованиях примут участие более 200 борцов в возрасте от 11 до 17 лет из школ города, сообщили в департаменте по спорту и молодежной политики администрации Тюмени.

Торжественное открытие турнира состоится 23 марта в 10:00. Оглашение итогов боев и закрытие соревнований состоятся 24 марта в 14 часов..

По словам организаторов, первенство памяти Юрия Тучина - старшей турнир в областном центре и регионе. Вот уже более пятидесяти лет он собирает на ковре сотни мальчишек и юношей, начинающих свой спортивный путь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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