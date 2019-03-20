2019-03-20T09:13:22+03:00
Экономика

Кредиты для бизнеса под 8,5% годовых от СТРОЙЛЕСБАНКА

Кредит можно взять на инвестиционные цели до 1 млрд рублей на срок до 10 лет
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Фото пресс-службы КБ «СТРОЙЛЕСБАНК»Фото пресс-службы КБ «СТРОЙЛЕСБАНК»
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С 25 февраля 2019 года в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» начала действовать программа льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства.

В 2019 году значительно увеличился список банков, уполномоченных выдавать предпринимателям льготные кредиты. В 2018 году таких банков было 15, а в текущем году их стало 70 из 29 регионов России. Из Тюменской области в программе участвуют два региональных банка, в их числе – КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО)*.

В этом году расширен перечень отраслей для кредитования. Приоритетные отрасли: сельское хозяйство, обрабатывающие производства, строительство, туризм, деятельность гостиниц, розничная и оптовая торговля.

Кредит под 8,5 % годовых можно взять на инвестиционные цели до 1 млрд рублей на срок до 10 лет и на оборотные цели - до 100 млн. на срок до 3 лет. Минимальный размер льготного кредитования 3 млн. рублей.

Узнать подробные условия программы можно по телефону +7 (3452) 566-026 либо оформив заявку на кредит на сайте банка – специалисты сами свяжутся с Вами.

* КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО), г. Тюмень, ул. Республики, 65. Тел. 8-800-100-60-26 (звонок бесплатный) или (3452) 566-026. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ от 11.02.2008 г. № 2995. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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