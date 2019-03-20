Тюменское отделение Сбербанка подвело итоги работы в 2018 году

СЕГОДНЯ 08:04 2019-03-20T08:04:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюменское отделение Сбербанка подвело итоги работы за 2018 год. Прибыль отделения до уплаты налогов составила порядка 8,8 млрд рублей, что больше показателя прошлого года на 75%.

Кредитный портфель юридических лиц в прошлом году вырос на 6% и составил 37,4 млрд рублей, при этом на финансирование строительных объектов коммерческой и жилой недвижимости было выделено более 15 млрд рублей, из которых 3 млрд рублей пошли на финансирование 4 проектов с применением эскроу счетов.

Тюменское отделение Сбербанка первым в России совершило сделку по новой системе финансирования жилищного строительства со счетами эскроу. Кредитная линия на 1,2 млрд рублей была открыта девелоперской компании «Брусника» для строительства новой очереди квартала «Новин» в Тюмени. На текущий момент Тюменское отделение Сбербанка взаимодействует с 25 застройщиками в части проектного финансирования и кредитует порядка 40% строящих жилых объектов в Тюмени.

Количество активных корпоративных клиентов, находящихся на обслуживании в Сбербанке, составляет более 27 тысяч, из них более 96% пользуются сервисом дистанционного обслуживания Сбербанк Бизнес Онлайн.

Кредитный портфель физических лиц по сравнению с 2017 годом увеличился на 24% и составил 96,6 млрд рублей. В прошлом году с помощью заемных средств Сбербанка жилищные условия улучшили порядка 14600 семей. Общая сумма выданных ипотечных кредитов составила более 27 млрд рублей, потребительских кредитов – свыше 20,3 млрд рублей.

В 2018 году эмитировано более 800 тыс. новых дебетовых и кредитных карт, в результате общее количество карт, выданных Тюменским отделением банка, превысило 1,43 млн штук. Средний остаток средств физических лиц на картах составляет более 16 млрд рублей.

В 2018 году Тюменским отделением банка было заключено более 4 тысяч зарплатных договоров, в рамках которых было выдано 75 тысяч зарплатных карт. Общий фонд оплаты труда по итогам года составил 135 млрд рублей, прирост к 1 января 2019 года составил 28 млрд рублей.

Сбербанк в очередной раз подтвердил репутацию самого надежного банка страны. С начала года средний остаток привлеченных средств частных клиентов увеличился на 5,5% и составил 92,6 млрд рублей.

В 2018 году продолжилось обновление филиальной сети банка, на территории г. Тюмени было открыто 2 переформатированных офиса. В марте 2019 года после ремонта возобновил свою работу центральный офис Сбербанка №29/0330, расположенный на ул. Рижская, д. 61.

В прошлом году в Тюмени успешно завершилась образовательная программа «Бизнес класс» от Сбербанка и Google, направленная на развитие микро и малого предпринимательства. Также предприниматели Тюмени, Тобольска, Ишима и Омутинского прошли обучение в рамках программы «Школа бизнеса» от дочерней компании Сбербанка «Деловая среда».

Также Сбербанк поддержал масштабные социальные и культурные проекты. В частности, совместно с Музейным комплексом им. И.Я. Словцова банк организовал в Тюмени уникальную выставку тактильных картин «Видеть невидимое».

- Мы активно поддерживаем региональные проекты, направленные на развитие бизнеса, образования, культуры, здравоохранения, спорта, инклюзивной среды и других социально значимых сфер. В 2019 году перед отделением стоит задача сохранить свои позиции на рынке и обеспечить жителей Тюменской области доступными и качественными финансовыми услугами и сервисами, – комментирует заместитель председателя Западно-Сибирского банка – управляющий Тюменским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

ИСТОЧНИК KP.RU