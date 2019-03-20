2019-03-20T07:36:46+03:00
Происшествия

В Тюменском районе мужчина расправился с другом, не желая возвращать долг

Спутница убитого, несмотря на полученные ранения, выжила и сообщила в полицию
Марина Васильева
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Фото пресс-службы следственного управления СКР по Тюменской областиФото пресс-службы следственного управления СКР по Тюменской области
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Тюменским следователям удалось по горячим следам раскрыть убийство, которое едва не стало двойным. Вторая жертва преступника выжила и смогла обратиться за помощью.

В ночь на 19 марта в лесу, расположенном в Тюменском районе недалеко от деревни Пышма, полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельными и ножевыми ранениями тела. Женщина, получившая аналогичные ранения, к счастью, осталась жива и смогла обратиться за помощью.

По подозрению в совершении преступлений полицейские задержали знакомого пары. Согласно версия следствия, подозреваемый задолжал потерпевшему денег, но возвращать долг не собирался и решил убрать приятеля, выручившего его.

- Он предложил провести время на территории базы отдыха, расположенной недалеко от деревни Пышма Тюменского района, куда и вывез своего знакомого и его сожительницу на своем автомобиле, - пояснили в следственном управлении СКР по Тюменской области.

Однако до места отдыха компания не доехала. Остановившись на лесной дороге, злоумышленник достал ружье и произвел в пассажиров не менее 5 выстрелов. Затем нанес им несколько ударов ножом и скрылся с места преступления.

Прежде уехать, стрелок убедился, что жертвы не подают признаков жизни. Однако женщина осталась жива и несмотря на полученные раны смогла позвонить родным.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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