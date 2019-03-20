Учреждения спорта Тюмени презентуют программы летнего отдыха

СЕГОДНЯ 06:58 2019-03-20T06:58:53+03:00

В 2018 году более 100 тысяч учащихся отдохнули в лагерях дневного пребывания

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В Тюмени стартовал XIХ городской конкурс летних вариативных программ «Лето – это маленькая жизнь». Публичная защита проектов состоится 27 марта.

Спортивные школы и детско-юношеские центры департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени начали активную подготовку к предстоящим каникулам.

В этом году в конкурсную комиссию поступило 14 заявок от 13 учреждений города, отметили в администрации города. В следующий, очный этап пройдут 10 участников. Самые интересные и креативные программы по итогам конкурса получат финансовую поддержку на их реализацию.

Лагеря дневного пребывания школьников в период летних каникул традиционно пользуются популярностью у жителей города. Так, в прошлом году более ста тысяч юных тюменцев с пользой провели свой отдых на базе учреждений дополнительного образования.

Например, в центре «Грант» в рамках программы профориентационной направленности «Бизнес -детка» школьники стали игроками популярной «Монополии» и получали экономические знания. В спортивной школе «Прибой» ребята осваивали навыки работы спортивного журналиста.

ИСТОЧНИК KP.RU