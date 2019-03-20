Тюменцы открыли футбольный сезон в Гилевской роще
С наступление теплой погоды все больше горожан стремятся в парк
Фото пресс-службы администрации города Тюмени
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Популярное место отдыха тюменцев - лесопарк «Гилевская роща» начинает оживляться после зимней спячки. Все больше горожан стремятся туда на прогулку, пробежку, позаниматься спортом.
Так, жители Тюмени уже открыли в парке футбольный сезон. На специальных полях зазеленела «трава». Также готовы принять любителей активного отдыха спортивные площадки: волейбольное и баскетбольные поля, теннисный корт, передает администрации города.
В целом, количество, тюменцев, желающих отдохнуть и позаниматься спортом на свежем воздухе, в последние дни значительно увеличилось. Это говорит о том, что жители города за зиму успели соскучиться по тренировкам на свежем воздухе.
ИСТОЧНИК KP.RU