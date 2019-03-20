В трех районах Тюмени на несколько часов погаснут светофоры

СЕГОДНЯ 06:21 2019-03-20T06:23:10+03:00

Плановое отключение пройдет с 8 до 17 часов

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Сегодня, 20 марта, сразу в нескольких районах Тюмени погаснут светофоры. Отключение объектов связано с плановыми работами на сетях.

Так, с 9 до 16 часов погаснут светофоры на пересечении улиц Тимофея Чаркова и Малиновского, улицы Тимофея Чаркова в районе ДНТ «Трудовик».

С 13 до 17 часов прекратят работы светофорные объекты на пересечении улиц Суходольской и Евгения Богдановича, а также на пересечении улиц Евгения Богдановича и ул. С. Карнацевича.

- Пользователям автомобильных дорог следует принять информацию к сведению и учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города, а также соблюдать требования дорожных знаков, - отметили в МКУ «Тюменьгортранс».

В транспортном предприятии отметили, что подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35 или на сайте http://tgt72.ru/.

ИСТОЧНИК KP.RU