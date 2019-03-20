Погода в Тюмени 20 марта: ожидается солнечный день

СЕГОДНЯ 05:34 2019-03-20T05:37:49+03:00

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Сегодня, 20 марта, в Тюмени ожидается ясный и безоблачный день. Утром температура воздуха составит -11-3 градусов. Днем воздух прогреется до +2 градусов.

К вечеру столбик термометра опустится до -5 градусов. Ночью ожидается -7,-5 градусов. В течение дня синоптики прогнозируют южный ветер от 2,7 до 3,3 м/c, без осадков.

В народном календаре 20 марта отмечается день памяти святого мученика Василия, епископа Херсонского Таврического. Считалось, что в этот день устанавливается уже теплая погода, но холода не спешат отступать.

Люди говорили - "С крыш капает, а за нос цапает", что означало - днем весенняя капель, а к вечеру может наступить мороз.

ИСТОЧНИК KP.RU