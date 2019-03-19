В Тюменской области пройдёт «День открытых дверей для предпринимателей»

СЕГОДНЯ 19:56 2019-03-19T19:56:24+03:00

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Акция «День открытых дверей для предпринимателей» во исполнение поручения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека состоится 21 марта в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, мероприятия пройдут в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, Голышманово и в Казанском.

В Тюмени с 12 до 16 часов организуют консультации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по возникающим вопросам в пределах компетенции управления. Затем с 14.30 до 16 часов пройдут круглый стол «Об исполнении технического регламента ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 № 45». В круглом столе примут участие организации, которые производят и реализуют питьевую (в т.ч. и минеральную) воду, упакованную у ёмкости.

До предпринимателей доведут гигиенические требования и требования к маркировке, правила проведения производственного контроля и государственной регистрации и дадут ответы на все интересующие вопросы.

Для участие в круглом столе необходима предварительная регистрация по электронной почте ooiod@rpn72.ru с пометкой «Участие в круглом столе» или по телефонам 20-04-60, 69-67-86 не позднее 20 марта 2019. Мероприятие пройдет по адресу: г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 1/2, конференц-зал.

Целью акции является повышение уровня информированности предпринимательского сообщества о требованиях законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU