В Уватском районе будут судить водителя за смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 16:36 2019-03-19T16:36:15+03:00

В аварии погибла его бывшая жена и водитель встречного авто

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Прокуратура Уватского района Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Ставропольского края. Он обвиняется в совершении ДТП, в результате которого погибли двое человек.

Согласно материалам уголовного дела, 8 января 2019 года обвиняемый выехал на Skoda Rapid из Екатеринбурга в Сургут. В машине вместе с ним находилась его бывшая жена и сыном.

На 385 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе мужчина начал обгон попутного автомобиля. При выезде на встречную полосу Skoda столкнулась с Toyota Corollа, которую разорвало на части. 33-летний водитель японской легковушки, скончался на месте.

После первого удара Skoda стокнулась с Nissan Almera. Пассажирка обвиняемого, 31-летняя бывшая супруга умерла 5 реанимации в ОКБ №1 Тюмени 5 февраля, отметили в прокуратуре Тюменской области.

В настоящее время контролирующее ведомства района утвердило обвинительное заключение и направила материалы дела в Уватский районный суд Тюменской области. Виновнику ДТП грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU