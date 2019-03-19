В школах Тюменской области стартовал цикл образовательных игр по интернет-безопасности

СЕГОДНЯ 16:14 2019-03-19T16:26:16+03:00

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В муниципальных образованиях Тюменской области стартовал цикл образовательных интеллектуальных игр на тему интернет-безопасности.

Первая игра прошла в Голышманово, в МАУ СОШ №2. В борьбе за то, чья команда лучше всех знает законы виртуального мира, сошлись школьники старших классов Голышмановского района. Команды «Фикус», «Брейнсторм», «Дети XXI века» и «ХайФлаер» отвечали на 16 вопросов на тему хакерства, законодательства РФ об интернете, здоровья и безопасного поведения в сети.

- Самым интересным голышмановские школьники признали вопрос «блиц», в котором перечислены различные правонарушения, связанные с действиями в сети Интернет. Участникам игры нужно догадаться, уголовная или административная ответственность полагается за нарушение перечисленных в блице законов, - рассказывает автор проекта, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова. - Конечно, многих ребят шокирует, что за большинство противоправных виртуальных действий в сети грозит реальный срок лишения свободы. Этот факт после игры долго и жарко ими обсуждается.

Победителями первой игры стали: Никитина Ольга, Петрова Елизовета, Малышкина Александра, Пономарев Кирилл, Ширшов Игорь и Рябов Дмитрий (команда «Дети XXI века»). Ребята увезли с собой кубок и звание самых подкованных в сфере интернет-безопасности в Голышмановском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU