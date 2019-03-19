За 2019 год в тюменской агломерации отремонтируют около 500 км дорог

СЕГОДНЯ 16:07 2019-03-19T16:07:22+03:00

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В 2019 году на территории Тюменской области продолжится активное строительство дорог. Работы пройдут на 87 объектах общей протяжённостью около 500 км. На все эти работы будет выделено порядка 6 млрд рублей, 13% от суммы составит субсидирование федерального бюджета.

Среди запланированных работ капитальный ремонт 15-километрового участка трассы Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск. Параллельно будут вестись работы по устройству освещения, ремонт тротуаров, установка барьерных ограждений и светофорных объектов.

- Все это делается не только для комфорта автомобилистов, но и для безопасности всех участников дорожного движения, - отметил заместитель начальника главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков.

Он подчеркнул, что один из важных целевых показателей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ликвидация аварийно опасных участков дорог. За два года на территории тюменской агломерации было ликвидировано 173 таких участка.

Кроме федеральных дорог и региональных нацпроект не оставит без внимания и местные дороги областной столицы и Тюменского района. Так, в Тюмени будет отремонтировано 20 объектов общей протяженностью 35 км, в Тюменском районе традиционно один из самых больших объемов работ на 2019 год — 179 объектов протяженностью 94 км.

ИСТОЧНИК KP.RU