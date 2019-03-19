В Тюмени простятся с почетным председателем совета ветеранов Юрием Луковским

СЕГОДНЯ 15:43 2019-03-19T15:57:06+03:00

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Завтра, 20 марта, в Тюмени просятся с ветераном Великой Отечественной войны, почетным председателем Совета ветеранов Центрального административного округа города Тюмени Юрием Марковичем Луковским.

Юрий Маркович родился 7 ноября 1921 года в Тюменской области. С первых месяцев Великой Отечественной войны был в рядах защитников. Служил в танковом полку 21-го механизированного корпуса, а позже в других частях и подразделениях. Являлся участником Курской битвы, освобождения Харькова, форсирования Днепра. Прошел с боями Молдавию, Румынию. Победу встретил в Болгарии.

В послевоенное время Юрий Маркович работал на руководящих должностях в транспортном управлении Главтюменьнефтегазстроя, был активным участник освоения нефтегазового комплекса Западной Сибири.

В 2003 году стал председателем Центрального районного совета ветеранов. Вся его общественная деятельность была направлена на оказание поддержки ветеранскому движению и конкретным людям. За что он неоднократно был отмечен на самом высоком уровне.

Юрий Маркович был награжден орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими высокими наградами. В том числе почетными грамотами губернатора Тюменской области, главы города Тюмени, званием «Почетный работник топливно-энергетического комплекса» (2003) и памятной медалью «Патриот России».

Слова соболезнования родным и близким Юрия Марковича выразил губернатор Тюменской области Александр Моор, а также представители администрации города. Прощание с Луковским Ю.М. состоится 20 марта с 13 до 14 часов в траурном зале Дома ритуальных услуг по ул. Одесской, 32.

ИСТОЧНИК KP.RU