2019-03-19T15:18:43+03:00
Экономика

Сбербанк отмечает Международный день клиента

В отделениях банка проводятся мероприятия для повышения финансовой грамотности клиентов
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Фото пресс-службы ПАО СбербанкФото пресс-службы ПАО Сбербанк
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Сегодня Сбербанк по традиции участвует в праздновании Международного дня клиента. В этот день компании по всему миру благодарят своих клиентов за выбор их продуктов и услуг и организуют специальные акции, а руководители компаний выходят работать в магазины и офисы продаж, чтобы лично пообщаться с клиентами и получить обратную связь о своих продуктах и сервисах.

Более 100 ключевых руководителей Сбербанка по всей России сегодня отправились в офисы, чтобы лично пообщаться с клиентами и ответить на их вопросы. В преддверии Дня клиента многие отделения Сбербанка по всей стране организовали лекции и деловые игры для клиентов, направленные на повышение финансовой грамотности. В Тюмени, Иркутске и Воронеже подростки и студенты познакомились с услугами банка на лекции «Личная финансовая безопасность». В Нижнем Новгороде, Москве, Екатеринбурге и Самаре сотрудники банка рассказали пенсионерам о том, как не стать жертвой мошенников и как пользоваться Сбербанк Онлайн.

В Санкт-Петербурге прошёл урок финансовой грамотности для пациентов Детской городской клинической больницы им. Н. Ф. Филатова. Подростки, находящиеся на длительном лечении, в игровой форме узнали, как управлять личным бюджетом и грамотно пользоваться банковским продуктами. Также прошли уроки по финансовой грамотности для воспитанников детских домов Московской области.

- В Сбербанке День клиента 365 дней в году. В этот особенный день хочется сказать всем нашим клиентам спасибо! Спасибо, что день за днем вы выбираете Сбербанк, общаетесь с нами в отделениях банка, в call-центре, в социальных сетях и мобильном приложении, помогая нам вместе развивать финансовые и цифровые продукты для вас, подсказывая, что было бы удобнее вам завтра, - отметила заместитель председателя правления Сбербанка Светлана Кирсанова.

История Международного дня клиента началась в 2010 году по инициативе компаний из России и Литвы. Ежегодно он объединяет тысячи компаний по всему миру из десятков отраслей.

Сбербанк работает более чем для 145 млн клиентов в 22 странах мира. Забота о своих клиентах является для Сбербанка главной ценностью и проявляется во всем, что делает банк: совершенствует свои финансовые и цифровые продукты, развивает сервисы и отделения, обучает сотрудников взаимодействию с особенными клиентами, организует просветительские мероприятия, работает над повышением финансовой доступности банковских услуг на законодательном уровне и мотивирует к совместной работе в этом направлении своих партнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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