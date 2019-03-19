Тюменцы смогут посмотреть всероссийские зимние сельские игры в прямом эфире

СЕГОДНЯ 14:49 2019-03-19T14:51:29+03:00

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Любители спорта смогут наблюдать за ходом соревнований IX Всессийских зимних сельских спортивных игр в прямом эфире. Трансляции начнутся уже 20 марта.

В прямом эфире зрителям покажут торжественную церемонию открытия соревнований. Она будет вестись на официальном сайте Сельских игр csp72.ru, а также на региональном телеканале «Тюменское время». Здесь покажут и церемонию закрытия игр.

Кроме того, самые яркие состязательные моменты будут запечатлены в видеодневниках соревнований, которые также будут доступны на сайте csp72.ru, в аккаунтах Оргкомитета в социальных сетях: vk.com/csp72, facebook.com/groups/csp72 и в мобильном приложении csp72.

Напомним, 20-22 марта 2019 года в Тюмени пройдут финальные соревнования IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр. В областную столицу съедутся более одной тысячи участников из 58 регионов страны. Уже подтвердились сельские труженики-спортсмены из республик Башкортостан, Крым, Карелия, Коми, Алтайского и Пермского краев, Воронежской, Кировской, Ленинградской, Магаданской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Ярославской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и другие. И, конечно, команда хозяйки игр - Тюменской области.

В борьбе за первые места конкурсантам предстоит пройти программу, включающую соревнования по девяти спортивным дисциплинам: гиревому и городошному спорту, лыжным гонкам, полиатлону, троеборьям дояров и механизаторов, соревнованиям спортивных семей, а также шахматам и шашкам.

ИСТОЧНИК KP.RU