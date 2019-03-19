2019-03-19T14:51:29+03:00
Спорт

Тюменцы смогут посмотреть всероссийские зимние сельские игры в прямом эфире

20-22 марта 2019 года в Тюмени пройдут финальные соревнования
Марина Васильева
Поделиться:
Фото пресс-службы Центра спортивной подготовкиФото пресс-службы Центра спортивной подготовки
Изменить размер текста:

Любители спорта смогут наблюдать за ходом соревнований IX Всессийских зимних сельских спортивных игр в прямом эфире. Трансляции начнутся уже 20 марта.

В прямом эфире зрителям покажут торжественную церемонию открытия соревнований. Она будет вестись на официальном сайте Сельских игр csp72.ru, а также на региональном телеканале «Тюменское время». Здесь покажут и церемонию закрытия игр.

Кроме того, самые яркие состязательные моменты будут запечатлены в видеодневниках соревнований, которые также будут доступны на сайте csp72.ru, в аккаунтах Оргкомитета в социальных сетях: vk.com/csp72, facebook.com/groups/csp72 и в мобильном приложении csp72.

Напомним, 20-22 марта 2019 года в Тюмени пройдут финальные соревнования IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр. В областную столицу съедутся более одной тысячи участников из 58 регионов страны. Уже подтвердились сельские труженики-спортсмены из республик Башкортостан, Крым, Карелия, Коми, Алтайского и Пермского краев, Воронежской, Кировской, Ленинградской, Магаданской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Ярославской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и другие. И, конечно, команда хозяйки игр - Тюменской области.

В борьбе за первые места конкурсантам предстоит пройти программу, включающую соревнования по девяти спортивным дисциплинам: гиревому и городошному спорту, лыжным гонкам, полиатлону, троеборьям дояров и механизаторов, соревнованиям спортивных семей, а также шахматам и шашкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В школах Тюменской области стартовал цикл образовательных игр по интернет-безопасности
За 2019 год в тюменской агломерации отремонтируют около 500 км дорог
В Тюмени простятся с почетным председателем совета ветеранов Юрием Луковским
Сбербанк отмечает Международный день клиента
Автоинспекторы показали тюменским подросткам к чему приводит скорость
Полмиллиарда рублей из тюменского банка унесли в девяти спортивных сумках
Клиенты Сбербанка могут приобрести квартиру со скидкой
Компании-переработчики заинтересовались тюменским вторсырьем
От тюменцев ждут идей по наполнению ивент-парка «Алебашево»
Тюменские ветераны Великой Отечественной Войны получат выплаты ко Дню Победы
Сменивший фамилию тюменец отсидит 8 лет за незаконный сбыт наркотиков
В Тюменской области пьяный муж угрожал заколоть супругу ножом
Свободная касса: на Урале определены самые «расчётливые» компании
Тюменские врачи сохранили зрение пациенту с вторичной глаукомой
В АО «Транснефть – Сибирь» завершилась спартакиада работников
Тюменские поисковики учат школьников искать сведения о воевавших предках
Вопросы о питании в тюменских школах можно задать по «горячей линии»
Внимание всем! В Тюмени проверят работу систем оповещения
В Тюмени обрушилась кирпичная кладка двухэтажного дома
Погода в Тюмени 19 марта: днем тепло, а ночью все еще минус
Медицинские учреждения Тюменской области подключают к высокоскоростному интернету
В Ишиме появится дополнительный корпус для детского сада №5 «Елочка»
Тюменская область дошла до «Точки кипения»
В Тюмени презентовали уникальный тренажёр «3D-город»