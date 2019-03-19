Автоинспекторы показали тюменским подросткам к чему приводит скорость

СЕГОДНЯ 14:12 2019-03-19T14:15:04+03:00

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Сотрудники ГИБДД организовали показательное выступления для будущих призывников Российской Армии. Они продемонстрировали подросткам современные возможности Госавтоинспекции в части выявления и фиксации нарушений правил дорожного движения.

Встреча прошла на территории тренировочной базы центра допризывной подготовки и воспитания «Аванпост» в Тюмени. Автоинспекторы провели краш-тест зависимости тормозного пути от скорости автомобиля, а также показали насколько разнится видимость для водителей, тонированных и нетонированных машин. Для этого они провели необходимые замеры светопропускания стекол при помощи специальных приборов.

В свою очередь, подростки активно высказывали своем мнение относительно соблюдения безопасности дорожного движения. Ребята пришли к выводу, что каждый человек способен внести свой вклад в общее дело по снижению смертности на дорогах, вне зависимости от профессии.

Курсанты центра сделали памятные фотографии с призывами «Живи по правилам!», чтобы призвать окружающих к безопасности на дорогах. Снимки участники встречи разместили в аккаунтах социальных сетей учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU