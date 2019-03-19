Полмиллиарда рублей из тюменского банка унесли в девяти спортивных сумках

СЕГОДНЯ 13:13 2019-03-19T13:46:52+03:00

Двое фигурантов дела до сих пор находятся в международном розыске. Фото pixabay.com

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Судебная коллегия по уголовным делам Тюменского областного суда удовлетворила апелляционное представление прокуратуры Калининского округа Тюмени в отношении организаторов хищения крупной суммы денег из банка. Контролирующее ведомство добилось увеличение срока ограничения свободы обвиняемым по резонансному делу.

ИЗ МАТЕРИАЛОВ СЛЕДСТВИЯ

Громкое преступление произошло в начале 2018 года. Инициатором выступил совладелец и одновременно председатель правления Сибирского банка реконструкции и развития Григорий Романюта. Он предложил Дмитрию Мануилову, уроженцу Москвы создать организованную преступную группу для хищения денег из кассы банка Тюмени.

Позже в ОПГ пвошли жители разных городов России - Игорь Горбоносов из Санкт-Петербурга, Сергей Кузнецов из Оренбурга, а также жительница Иркутска Инесса Бранденбург. Последняя была внедрена в структуру банка, а именно принята на должность заместителя председателя правления банка.

Воспользовавшись своим служебным положением вместе с Романютой женщина организовала пополнение кассы банка из отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального Банка РФ наличными. Аргументом в пользу проведения операции стал возможный отток клиентов в связи с понижением ставок.

ДЕНЬГИ ВЫНОСИЛИ В СУМКАХ

Преступный замысел сообщники реализовали 26 января поздно вечером. Брандербург забрала из хранилища более 561 млн. рублей, а на их место положила канцелярские товары. Деньги в девяти сумках из здания финансового учреждения вынесен уроженец Оренгбурга Сергей Кузнецов.

Этой же ночью 350 миллионов рублей из похищенных средств забрал представитель Романюты. Еще около 100 миллион себе присвоила Инесса Брандебург. После чего сразу же покинула Тюмень на заранее арендованном для нее за 1,1 млн рублей самолете ЯК-40. Известно, что участница группы отправилась в Москву.

На следующий день, Романюта с похищенными деньгами вылетел в Барселону, а Инесса Бранденбург спустя сутки, вечером 28 января улетела в Берлин. Обоих сообщников вскоре объявили в международный розыск. Установить их место нахождения следствию до сих пор не удалось.

Остальные трое обвиняемых в феврале 2018 года по решению суда были заключены под стражу. Суд назначил им 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ПРИГОВОР

Между тем, прокуратура посчитала несправедливым назначение Мануилову и Кузнецову одинакового наказания. Ведь первый получил «вознаграждение» около 90 млн рублей и был организатором преступления, второй – 10 млн рублей, из которых 3 млн он должен был вернуть Мануилову.

- Мануилов наряду с Григорием Романютой являлся организатором преступления и у него более активная роль в совершении преступления, чем у Кузнецова. Кроме того, суд допустил ошибки в расчете гражданского иска, - отметили в прокуратуре Тюменской области.

Прокуратура внесла апелляционное представление с требованием усилить наказание Мануилову. Сегодня судебная коллегия удовлетворила апелляционное представление контролирующего ведомства и назначила обвиняемому 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Ему также предстоит возместить ущерб в размере более 557 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU