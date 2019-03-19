2019-03-19T12:42:19+03:00
Экономика

Клиенты Сбербанка могут приобрести квартиру со скидкой

Получить консультацию и одобрение ипотеки без визита в офис банка можно на сайте ДомКлик.ру
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Фото пресс-службы Западно-Сибирского банка ПАО СбербанкФото пресс-службы Западно-Сибирского банка ПАО Сбербанк
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При оформлении ипотеки в Сбербанке ямальцы могут получить скидку на квартиру от партнеров банка. Например, такие строительные компании, как «ЭНКО», «Звезда», «Брусника», «ЛенСпецСму», которые реализуют квартиры в жилых комплексах Тюмени и Санкт-Петербурга, предоставляют клиентам Сбербанка скидки до 200 тысяч рублей и оплату проезда для просмотра объектов недвижимости.

Получить консультацию и одобрение ипотеки без визита в офис банка можно на сайте ДомКлик.ру или в мобильном приложении. Портал «ДомКлик» – это онлайн-площадка для решения вопросов по приобретению недвижимости.

«На сайте ДомКлик представлено более полумиллиона объектов недвижимости от застройщиков, агентств недвижимости и физических лиц. Сервис позволяет нашим клиентам выбрать жилье в любом городе России, задав соответствующие параметры поиска, – комментирует заместитель управляющего Салехардским отделением Сбербанка Елена Пушкарева. – Для собственников квартир, которые являются клиентами Сбербанка, сервис проводит автоматическое подтверждение права собственности через интеграцию с Росреестром. Проверенные банком объявления получают специальный значок «От собственника» и пользуются большей популярностью у покупателей».

При покупке квартиры, объявление о продаже которой размещено на сайте ДомКлик.ру, на ипотеку будет действовать скидка в 0,3 %. На сайте можно не только подать заявку на жилищный кредит, познакомиться с действующими предложениями по недвижимости, но и выставить своё объявление о продаже квартиры, а так же провести сделку с недвижимостью в офисе Сбербанка в том числе без оформления ипотеки. За один визит в банк клиенты смогут провести безопасные расчеты с продавцом квартиры, а также воспользоваться сервисом дистанционной электронной регистрации сделки в Росреестре.

Получить более подробную информацию можно на сайте www.domclick.ru, а также в офисах Сбербанка на Ямале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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