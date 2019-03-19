Компании-переработчики заинтересовались тюменским вторсырьем

СЕГОДНЯ 11:57 2019-03-19T11:57:23+03:00

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В марте региональный оператор по обращению с ТКО в Тюменской области выставил на аукцион 12 наименований вторичного сырья. На его приобретение уже поступили первые заявки.

Регоператор предложил компаниям-переработчикам алюминиевую банку, картон, различные виды пленки, пластики низкого давления, черный металлолом и стеклобой.

На сегодняшний день наибольший интерес у участников аукциона вызывает пленка, три ее вида - mix общим объемом 150 тонн, начальная цена лота 300 тыс. рублей, ПВД - 5 тонн 800 кг, начальная цена лота 46 400 рублей и стрейч - 5 тонн 200 кг., начальная цена лота 41 600 рублей.

- Интерес к вторичным ресурсам у компаний есть. Чтобы клиенты смогли оценить качество материала и его соответствие нуждам конкретного предприятия, мы обеспечили продажу образцов некоторых видов сырья, разместив извещения о проведении процедуры «Объявление о продаже» на электронной торговой площадке B2B-Center, - отметил генеральный директор ООО «ТЭО» Константин Фрумкин.

Прием заявок через «Объявление о продаже» - это упрощенная процедура по срокам и условиям. Она завершилась накануне, 18 марта. Теперь до 31 марта у компаний будет время, чтобы оценить материал и успеть подать заявку на основной аукцион.

ИСТОЧНИК KP.RU