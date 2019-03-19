От тюменцев ждут идей по наполнению ивент-парка «Алебашево»

СЕГОДНЯ 11:31 2019-03-19T11:34:08+03:00

Фото из группы "Алебашево - первый событийный парк" во Вконтакте

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В Тюмени пройдет первая сессия «Дизайн-мышления» в рамках проекта «Ивент-парк «Алебашево». Встреча состоится 22 марта в технопарке.

В мозговом штурме примут участие представители различных городских сообществ, глава мэрии Руслан Кухарук, кураторы проекта из Москвы. Эксперты затронут вопросы культурно-событийного, смыслового и технического наполнения парка. Главная цель встречи - максимально учесть интересы всех групп.

- Если у вас есть идеи, предложения для проекта, и вы готовы их обсуждать, то обязательно посетите пространство коллективной работы «Точка кипения». Это новый формат для города, разработанный Агентством стратегических инициатив (АСИ), - отметили в администрации города.

Проект «Ивент-парк «Алебашево» стал финалистом программы «100 городских лидеров». 15 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи были объявлены победители целевого отбора в программу Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Росатома «100 городских лидеров».

За всеми последними новостями, касающимися реализации проекта, можно следить в группе «Алебашево - первый событийный парк» во Вконтакте. Здесь же можно заполнить анкету, чтобы принять участие в сессии.

ИСТОЧНИК KP.RU