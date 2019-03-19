2019-03-19T11:09:58+03:00
Общество

Ветераны Тюменской области получат помощь ко Дню Победы

Более 21 тысячи человек могут рассчитывать на единовременные выплаты
Марина Васильева
Поделиться:
Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
Изменить размер текста:

В Тюменской области ветераны Великой Отечественной Войны получат единовременную помощь ко Дню Победы. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор.

В этом году получателями единовременной помощи станут 21 160 человек. Так, денежную помощь в размере 5 000 рублей получат участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

На выплату также могут рассчитывать граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовы военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией и Японией, не вступившие в новый брак.

Помощь в размере 2 000 рублей получат жители региона, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, а также тюменцы, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР.

Единовременную выплату получат и граждане, родившиеся до 31.12.1931 включительно, а также тюменцы из числа детей погибших участников Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
От тюменцев ждут идей по наполнению ивент-парка «Алебашево»
Сменивший фамилию тюменец отсидит 8 лет за незаконный сбыт наркотиков
В Тюменской области пьяный муж угрожал заколоть супругу ножом
Свободная касса: на Урале определены самые «расчётливые» компании
Тюменские врачи сохранили зрение пациенту с вторичной глаукомой
В АО «Транснефть – Сибирь» завершилась спартакиада работников
Тюменские поисковики учат школьников искать информацию о воевавших прадедах
Вопросы о питании в тюменских школах можно задать по «горячей линии»
Внимание всем! В Тюмени проверят работу систем оповещения
В Тюмени обрушилась кирпичная кладка двухэтажного дома
Погода в Тюмени 19 марта: днем тепло, а ночью все еще минус
Медицинские учреждения Тюменской области подключают к высокоскоростному интернету
В Ишиме появится дополнительный корпус для детского сада №5 «Елочка»
Тюменская область дошла до «Точки кипения»
В Тюмени презентовали уникальный тренажёр «3D-город»