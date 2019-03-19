Ветераны Тюменской области получат помощь ко Дню Победы

СЕГОДНЯ 11:03 2019-03-19T11:09:58+03:00

Более 21 тысячи человек могут рассчитывать на единовременные выплаты

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В Тюменской области ветераны Великой Отечественной Войны получат единовременную помощь ко Дню Победы. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор.

В этом году получателями единовременной помощи станут 21 160 человек. Так, денежную помощь в размере 5 000 рублей получат участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

На выплату также могут рассчитывать граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовы военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией и Японией, не вступившие в новый брак.

Помощь в размере 2 000 рублей получат жители региона, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, а также тюменцы, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР.

Единовременную выплату получат и граждане, родившиеся до 31.12.1931 включительно, а также тюменцы из числа детей погибших участников Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU