Сменивший фамилию тюменец отсидит 8 лет за незаконный сбыт наркотиков

СЕГОДНЯ 10:30 2019-03-19T10:30:11+03:00

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В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего местного жителя, который признан виновным незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере. Суд назначил ему 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры Тюменской области, в декабре 2016 года ранее судимый молодой человек, который проживал в Лабытнанги без регистрации, заказал гашиш и героин у знакомого тюменца. Наркотики общей массой более 300 граммов были скрыты в двух пачках с мукой и упакованы в почтовую коробку. Причём для отвода глаз в ней находились ещё две пачки с настоящей мукой и две с крупой. Чтобы не попасться полиции, через транспортную компанию в Лабытнанги на имя заказчика было отправлено четыре почтовых коробки, в одной из которых были наркотики.

В конце декабря 2016 года мужчина получил посылки и погрузил их в бортовую «Газель», которым управлял коллега по работе. По дороге он хотел спрятать в поле опасные вещества, а потом их забрать. Однако когда в поле он стал вскрывать содержимое посылки, его задержали сотрудники Регионального управления ФСБ России по Тюменской области. Через полгода он был осуждён к 3-м годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Тюменен всё это время находился в розыске. За это время он женился и сменил фамилию, однако в августе 2018 года его задержали и по решению суда заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU