2019-03-19T10:12:09+03:00
Происшествия

В Тюменской области пьяный муж угрожал заколоть супругу ножом

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области пьяный муж угрожал заколоть супругу ножомВ Тюменской области пьяный муж угрожал заколоть супругу ножомФото: pixabay.com
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В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 33-летнего жителя села Болдырево, который подозревается в угрозе убийством.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях к участковому уполномоченному села Абатское обратилась 34-летняя жительница с. Болдырево, которая сообщила, что муж угрожал ей убийством.

Прибывший на место происшествия участковый уполномоченный полиции установил, что муж пришёл домой пьяным, на что жена сделала ему замечание. Они поругались, и тогда мужчина схватил нож, стал размахивать им перед потерпевший и угрожал убить. Женщина выбежала на улицу и вызвала полицейских.

Теперь буйный муж находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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